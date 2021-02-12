Kayseri'de sağlık çalışanları 'sağlık' için çaldı

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Kayseri'de sağlık çalışanları, sağlığa dikkat çekmek amacıyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdiği klip büyük beğeni topladı.

Kayseri'de korona virüs sürecinde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, çektikleri klipte buluştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nin kampüsünde çekilen klipte, bazı sağlıkçılar enstrümanları çalarken, bazıları da Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdi.

Çalışanların oynadığı klip, büyük beğeni topladı.

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