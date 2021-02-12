Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, iş arkadaşlarına moral vermek için hazırladıkları 'sağlık için çal' projesi kapsamında türkü seslendirdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Kayseri Şehir Hastanesi, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının artırılmasına yönelik 'sağlık için çal' projesi hazırladı. Proje kapsamında sağlık çalışanları kamera karşısına geçerek, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi. Sağlık çalışanlarının farklı enstrümanlar eşliğinde seslendirdiği türkü ilgi çekti. Pandemi döneminde sevinç ve üzüntülerin yer aldığı klibin, önümüzdeki günlerde sosyal medyada yayınlanacağı belirtildi.DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri DHA

2021-02-12 15:08:53



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