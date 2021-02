Kayseri İl Müftülüğü'nden 400 adet 'İyilik Konutu'

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından ve hayırseverlerin destekleriyle; terörden arındırılmış bölgelerde yaşayan mülteciler için yapılması planlanan 400 adet konutun ücreti toplandı.

Kayseri İl Müftülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, Kayserili hayırseverlere teşekkürlerini ileterek; "Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak yaklaşık 5 yıldır sınır ötesinde güvenlik güçlerimizin terörden temizlemiş olduğu ve mültecilerin yoğunlukta yaşamış olduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize her ay yardım tırlarını gönderiyoruz. Bir de Türkiye Diyanet Vakfımız bölgede çadırlarda ve zor şartlarda yaşayan mülteci kardeşlerimize kalıcı konutlar oluşturma projesi başlattı. Adına 'İyilik konutları' diyoruz. Bizler de Kayseri İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak bu hayra katkı sağlayalım istedik. Yaklaşık 1 ay önce başlatmış olduğumuz bu kampanyaya Kayserili kardeşlerimiz güzel bir katılım sağladılar. Her bir iyilik konutumuzun fiyatı 6 bin liraydı. Şuanda 400 kadar iyilik konutunun ücretleri bizlere yatırıldı. Biz de direk olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın genel merkezine gönderiyoruz. Hizmetleri orada gerçekleştirecekler" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı İhsan Açık ise konuşmasında Kayseri'nin hayır işlerini en fazla yapan il olduğunu vurgulayarak; "2019'un Aralık ayında bu kararı vermiştik. Aşağı yukarı 10 yıldır bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin kendilerine has müstakil lavaboları, banyoları, mutfakları olmadı. 10 yıl önce doğan çocuk ev ne demek bilmiyor. Küçük de olsa ama kalıcı olması açısından planları yaptık. Şuan itibariyle 2 bin kişinin yerleştirmesini yaptık. Hedefimiz 5 bin. Ramazan'a kadar bu sayıya ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu hayır öncülüğünde Kayseri her zaman birinci. Başta müftüme ve bütün hayırseverlere teşekkür ederim. En fazla tır gönderen ve şuanda en fazla iyilik konutu yapan Kayseri olmuş oluyor." diye konuştu.

