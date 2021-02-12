Kayseri'den Suriye'ye 6 tır yardım daha yola çıktı

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı', 'Halep'te İnsanlık Ölmesin', 'Yükümüz Kardeşlik', 'Yolun İyilik Olsun' kampanyaları ile toplanan 6 tırlık yardım Suriye'ye uğurlandı.

Toplanan yardımları Suriye'ye ulaştıracak tırları uğurlamak için tören düzenlendi. Programda konuşan İl Müftüsü Şahin Güven; hayırseverlere teşekkürlerini ileterek; "Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak her ay sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi olan muhacir kardeşlerimiz için bundan 5 yıl önce başlatmış olduğumuz yardım tırlarımızı gönderme programımızın bu ayki bölümünde birlikteyiz. Bölge bir taraftan soğuk, bir taraftan sellerle boğuşuyor, diğer taraftan insanların karınlarının aç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı yardımlarımıza devam ediyoruz. Kayseri İl Müftülüğü olarak gönderdiğimiz yardım tırlarının 5 tanesinde un var. Unlarımız bölgedeki Türkiye Diyanet Vakfımızın fırınlarına gidiyor, ekmek oluyor ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak ekmek olarak sunuluyor. Bölgedeki ihtiyaçları giderelim diye yine aynı şekilde patates gönderiyoruz. Patateslerin bir kısmı mutfaklara gidiyor, yemek olup ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, diğer kısmı ise paketler halinde özellikle merkezi yerlerden uzak olan muhacir kardeşlerimizin bizzat evlerine bırakılmış oluyor. Yardım yapan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa katılan Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı İhsan Açık ise konuşmasında şehrin hayırda hep öncü olduğunu vurguladı. Açık; "Kayseri; İl Müftülüğümüzün öncülüğünde hayırda hep öncü oldu, olmaya da devam ediyor. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" diye konuştu.

Açıklamaların ardından yardım tırları dualar eşliğinde uğurlandı.

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