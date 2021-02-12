Görev yerleri çekilen kurayla belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olarak İl Müdürlüğüne atanan Yurt Müdür Yardımcılarının görev yerleri belli oldu.

Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı salonunda yapılan kura çekimine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri Fatih Yılmaz, Mehmet Hanilci ve Yurt Müdür Yardımcıları katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilimize atanan Yurt Müdür Yardımcılarını tebrik ederek, yeni görev yerlerinde başarı temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.