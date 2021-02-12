Müsabakalarda dereceye giren sporcular Spor A.Ş.'yi ziyaret etti

Bursa'da 2527 Ocak 2021 tarihinde yapılan Alp Disiplin B Grubu ve minikler masa tenisi müsabakalarında dereceye giren sporcular Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'yi ziyaret etti.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2122 Ocak 2021 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Alp Disiplini B grubu ve 2527 Ocak 2021 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen minikler ve küçükler yerel ligi ikinci etap masa tenisi müsabakalarında dereceye giren Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş'ı makamında ziyaret etti. Dereceye giren sporculara hediyelerini takdim eden Somtaş, ayrıca kayak branşı B grubu U12 U14 U16 birinci ve ikinci ayak yarışlarına katılmaya hak kazanan sporculardan derece sözü aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.