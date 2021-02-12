Kayserispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yarın Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılı futbolcular antrenmanda kondisyon ve pas çalışması yaptı. İki takım arasında oynanacak mücadele yarın saat 13.30´da başlayacakDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-12 16:58:17



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