Kayseri'nin en büyük biyogaz santrali için imzalar atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kayseri’nin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesinde imzalar atıldı. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ne ilk fazda kurulması planlanan 4.5MW biyogaz tesisi ve 4.5MW hibrid güneş santrali ile sonrasında projeye entegre olarak 45 bin ton kapasiteli gübre tesisi, 80 dönüm biyogaz ve sera tesisi yapımı sözleşmesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile ihaleyi kazanan yatırımcı firma Renesco Holding CEO’su Başar Beyazoğlu arasında imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Renesco Holding CEO’su Başar Beyazoğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’mizde en büyük biyogaz kuruluşunun imza töreni vesilesiyle bir aradayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Renesco Grup arasında yapılacak olan yenilebilir enerji tarım projesine imza atıyoruz” dedi.

20 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİNE EŞ DEĞER ÜRETİM

Kurulması planlanan 4,5 megavat biyogaz tesisinin ardından, sonraki süreçte entegre olarak 45 ton kapasiteli gübre tesisi, 80 dönüm biyogaz ve sera tesisi kurulacağını ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten çok önemli ve çok anlamlı bir projeyi şehrimize kazandıracağız. Çevrecilik anlayışı ile de bu çalışmaları yürüteceğiz. Yılda 20 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer üretim yapacağız. Aynı zamanda enerji bağlamında katkı sağlayacağız. Proje hakkında söylenecek çok söz var ama bu 4,5 megavat biyogaz tesisimizde hayvansal atıkları dönüştürerek, biyogazdan elektrik üreteceğiz. Hayvansal atıkların değerlendirilmesiyle çevre kirliliğine de engel olmaya çalışacağız. Bu yatırım ile 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Yıllık 20 milyon metreküp eş değer üretim ile ülkemizin cari açığına katkı sağlayacağız. İkinci fazda yapılacak olan 45 bin ton kapasiteli gübre fabrikasıyla Kayseri’nin gübre ihtiyacı karşılanacak. Yine 80 dönümlük sera ile de 400’e yakın özellikle hanım kardeşlerimizin çalışacağı sera projesiyle istihdam sağlanacak.”

BELEDİYE KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMAYACAK

Başkan Büyükkılıç, projenin tamamı bittiğinde toplam 180 milyon liralık yatırımın söz konusu olacağını belirterek, “6MW ve 60 bin ton gübre kapasitesine de ikinci etapta ulaşılacak. Hem çevreye, hem enerjiye olan katkısı, yenilebilir enerji olmasıyla bizim açımızdan önemli olması ve tabii ki besi bölgemizde yapacağımız çalışmaya da en büyük ekonomik desteği sağlaması söz konusu olacak. Belediyemizin cebinden bir kuruş çıkmadığı gibi, belediyemize verecekleri enerjiden kazandıkları pay söz konusu olacaktır. Bu da belediyemizin bütçesine çok büyük katkısı olacak ve sürdürebilir bir kazanım elde edilmiş olacak. Tam 380 hak sahibi buradan parsel almış oldu. İnşallah bu projeye katkı sağlayacak Aynı zamanda dün itibariyle orada projeyi hayata geçiren bir vatandaşımızın da hayvanları da yerleştirdiği suretiyle burada çalışma yaptığını söylemek istiyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu projede ‘kazan kazan’ politikası ile Büyükşehir Belediyesi kasasından bir kuruş dahi çıkmadan, belediyenin yılda ortalama 5 milyon TL kazanımı olacağını, projenin Haziran ayında tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Törende konuşan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, “Böylesine güzel bir teşebbüsten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ı tebrik ediyorum. Burada tabii ki hem enerjinin, hem de hibrit sistemin, hem de güneş sisteminin hep beraber yaşayacağı bir alanı oluşturuyoruz. Çünkü Türkiye, son 18 yılda büyüyen, değişen ve gelişen bir ülke olarak bunun enerji karşılığını mutlaka yatırımlarla beraber gerçekleştirmesi gerekiyordu. Yenilenebilir enerji, temiz enerji ile birlikte bunu yapmamız gerekiyordu. Türkiye, Çin’den sonra dünyada en önemli, en büyük büyüme hızına sahip olan ülkedir. Ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasına son derece önem verdik. Türkiye’nin büyümesinin, daha büyük bir büyüme hızı ile beraber enerji sektörünün büyümesine gayret ettik” şeklinde konuştu.

“MEMDUH BAŞKANIMIZIN HEDEFLEDİĞİ DAHA RAHAT YAŞANABİLİR ŞEHİR AÇISINDAN FAYDALI”

Bu proje ile ithal edilen doğalgazın engellenmesi ile alakalı bir tasarruf da olacağını vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

“2002 yılında yaklaşık 32 bin megavatı, şu anda yaklaşık 94 bin megavatlara gelmiş bulunuyoruz. Ve 2002 yılında 12 bin 300 megavat civarında olan yenilebilir enerji kaynaklarında kurulu güç şu anda 47 bin megavatlara çıkıyor. Bunun yaklaşık 850 megavatı da bugün konuştuğumuz biyokütle santralleri ile alakalı enerji santrallarınındır. Doğalgazın da yaygınlaştırılması için tabi ki çok çaba sarf ettik. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bu idarenin güçlenmesi için koyduğu iradeyi bir kez daha buradan söylemek istiyorum. 2002 yılında 6 ilde ve 2 ilçede doğalgaz vardı. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü biraz önce Memduh Başkanımız bahsetti, burada kaydedeceğimiz tasarruf, ithal edeceğimiz doğalgazın engellenmesi ile alakalı bir tasarruftur. Son derece faydalı bir iştir. Şu anki geldiğimiz noktada 81 ilde ve 560 tane ilçede de doğalgaz bulunmaktadır. 3.3 milyon civarında olan abone sayısı bugün itibariyle 16.3 milyon aboneye ulaşmıştır. Dolayısıyla bizim yerli kaynaklarımıza, yenilenebilir kaynaklarımıza ve biyogaz, atık madde ve organik maddelerle alakalı enerji üretilen yapıya son derece önem verdiğimizi bir kez daha söylemek isterim. Şimdi bu tesis yalnızca Beydeğirmeni’ndeki ihtiyacı karşılamayacak. Aynı zamanda 30 kilometrelik bir hinterlandda, yalnızca hayvansal atıkların değil aynı zamanda bitkisel atıkların da kullanılmasını sağlayacak. Bunların her birisi Kayseri’deki çevre ile alakalı Memduh başkanımızın hedeflediği daha rahat yaşanabilir, daha güzel yaşanabilir bir şehre sürükleme açısından son derece faydalıdır. O yüzden burada sırf enerji başlığını konuşmuyoruz. Çevreyi konuşuyoruz, şehirleşmeyi konuşuyoruz, etrafımızı, insanlarımızın refah seviyesini konuşuyoruz. Bir şey daha dikkatimi çekti, bir Kayserili olarak siz bu konuda son derece başarılı bir çalışma yaptınız başkanım ve yap işlet devret modeli ile yapıyorsunuz. Siz para koymuyorsunuz, koymadığınız gibi bunun karşılığında hem tesisi 29 yıl sonra geri alacaksınız hem işletilebilir şekilde devralacaksınız.”

Yıldız, ayrıca Başkan Büyükkılıç’ın et ve süt kurumu projesi talebine, tüm milletvekilleri ve bakanlarla birlikte bu konu ile ilgili çalışma yaptıklarını, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Vali Günaydın ise imza töreninde yaptığı konuşmasında bu tür yatırımların ülkenin enerji potansiyelinin gelişmesine katkı sağladığını, aynı zamanda bu projenin çevreci proje olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile ihaleyi kazanan yatırımcı firma Renesco Holding CEO’su Başar Beyazoğlu arasında yapım sözleşmesi imzalandı.

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