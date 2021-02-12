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Şiir Okuma Yarışması ödül töreni ile KAYMEK Karma Sergisi açılışı yapıldı

İHA

Şiir Okuma Yarışması ödül töreni ile KAYMEK Karma Sergisi açılışı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen ve 781 ortaokul, 234 lise öğrencisi olmak üzere toplam bin 15 öğrenci katıldığı ‘Asım’ın Nesli, Akif’in Şiirlerine Ses Veriyor’ Şiir Okuma Yarışması ödül töreni ile 29 farklı branşta 70 eserin yer aldığı KAYMEK Karma Sanat Sergisi’nin açılışı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Asım’ın Nesli, Akif’in Şiirlerine Ses Veriyor” adlı Şiir Okuma yarışması ödül törenine Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi İsmail Tamer, AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve öğrenciler ile veliler katıldı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Pandemi sürecinde ister istemez etkinliklerimizi kurallara uyma boyutunda hayata geçirmek için birimlerimiz çalışmalar yapıyorlar. Bunlardan birisi de KAYMEK UZEM (uzaktan eğitim) anlayışı içerisinde hem eğitimler verip, hem de bu tür etkinliklerle gençlerimizin bir bakıma kapasite çıkarma bağlamında onları ödüllendirme, yüreklendirme anlamında yaptığı çalışmalar söz konusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilan ettiği günlere İstiklal Marşı yılı olarak anılacağı için kurum ve kuruluşlarla zamanla bu tür etkinliklerle gençlere yer etmesi amacıyla çalışmalar yapıyoruz” dedi. Konuşmasında ‘Cenabı Allah bu millete bir daha bir marş yazdırmasın’ diyen Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Akif’in yetiştirdiği nesiller şuuru olacak. Öyle nesiller yetiştirmek için de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyeler olarak bizler dayanışma içerisinde bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün burada derece alan yavrularımızı tebrik ediyorum. Elbette her biri birbirinden güzel, her biri dereceye layık belki birinci olacak kapasiteye sahip ama ister istemez bir sıralama yapılıyor. Amacımız onları ödüllendirmek ve yüreklendirmek. İnşallah bu tür etkinliklerde ve değişik zamanlarda bir araya geleceğimizi de belirtmek istiyorum. Türkiye Millet Meclisi’nin kıymetli başkanının bu yıl İstiklal Marşı yılı etme sürecinde iki tane meclisimizi temsil eden şehrimizin bakanı ve milletvekilinin aramızda olması bizim içinde önemli ve anlamlı. Onların da zaten inşallah duygu ve düşüncelerini alacağız"
AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Nergis de törende yaptığı konuşmada, tarihi şahsiyetlere, tarihi değerlere belediyenin sahip çıkmasının, gençlerin de bu konuya duyarlı olmasının çok hayati ve önemli olduğunu vurguladı. Nergis, konuşmasında, “Aslında bizim medeniyet köklerimiz çok derinlerde. Sadece bize değil bütün dünyaya, bütün İslâm âlemine, insanlığa ihata edecek kadar güçlü şahsiyetler var tarihimizde. Onlara layık oldukları değeri vermek, onları idrak etmek, onları gelecek nesiller tanıtmak ve yaşatmak da bizim boynumuzun borcu” dedi. Daha sonra kürsüye çıkan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise İstiklâl Marşımızın yazılışının 100. yıldönümünde Asım’ın Nesli Mehmet Akif Ersoy’un anıldığını belirterek konuşmasında şunları söyledi:
İstiklâlimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü bir İstiklâl Marşı’ndan bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşımızın adeta manifestosu olan ve vatan topaklarının her karışının işgale karşı mücadelesinin verildiği bir dönemde yazılan İstiklâl Marşımız, orta sesimiz, ortak paydamız ve ortak vicdanımız ve en kıymetli ortak değerlerimizdendir. Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un en veciz bir şekilde ortaya konulan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her türlü tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bağımsızlık beyannamesi olan İstiklâl Marşımız, ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugün taşıyan kurucu bir metindir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklâl Marşımız olmak üzere bütün eserleriyle, fikirleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir. İstiklâl Marşımızın kabulünün 100. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını aynı şekilde minnetle anıyoruz. Bütün bu duygu ve düşüncelerle böyle bir organizasyonu gerçekleştiren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine ve KAYMEK’e teşekkür ediyorum. Yarışmacılara başarıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”
Kültürel ve sanatsal etkinliklerden faydalanabilmeleri ve gençlerin bu alandaki eksikliklerinin de giderilmesi için 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefatının yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya 781’i ortaokul 234’ü lise kategorisinde olmak üzere toplam 1015 başvuru yapıldı. Yarışmada millî şairimiz Mehmet Akif’in 52 farklı şiirinde en çok seslendirilen şiirler, Zulmü Alkışlayamam (277), İstiklal Marşı (96), Birlik (87) ve Cenk (84) oldu. Edebiyat öğretmenleri, iletişim eğitmenleri, şair yazar, şiir yorumcusu ve yöneticilerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ortaokul kategorisinde birinci Gökalp Müftüoğlu, ikinci Bedriye Malkoç, üçüncü Hasan Bilal Fındıkçı olurken, Efe Batın Alagöz, Feyyaz Eymen Atlı ile Özge Şeref ise mansiyon ödülü kazandı. Lise kategorisinde ise birinci Ahmet Talha Polat, ikinci Sevimnaz Karataş, üçüncü Muhammet Düzgün olurken, Abdallah Seyfedin Abdulgefur, Fatma Nur Höbek ile Yusuf Hamza Özmeşe ise mansiyon ödülü kazandı.
Dereceye giren ve ödül hakkı kazanan gençlere, törene katılan protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Törenin sonunda ödül kazanan öğrencilerin seslendirdikleri şiirler davetliler tarafından çok beğenildi. Törenin ardından, geleneksel el sanatlarını kullanan KAYMEK kursiyerlerin ve eğitmenlerin üretmiş olduğu 27 farklı branşta 70 eserden oluşan KAYMEK karma sanat sergisinin açılışı yapılarak, protokol tarafından ilgiyle izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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