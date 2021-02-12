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Kayseri Üniversitesi Senatosu: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri ibretle takip ediyoruz"

İHA

Kayseri Üniversitesi Senatosu: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri ibretle takip ediyoruz"

Kayseri Üniversitesi Senatosu, Boğaziçi Üniversitesi Rektör ataması sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Kirli oyunların yeni bir örneğini sergileyen mihrakların demokratik protesto kisvesi altında yaptıkları eylemleri ibretle takip etmekteyiz" açıklaması yaptı.
Kayseri Üniversitesi Senatosu yayımladığı basın açıklamasında, "Boğaziçi Üniversitesi Rektör atamasını bahane ederek ülkemiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunların yeni bir örneğini sergileyen mihrakların demokratik protesto kisvesi altında yaptıkları eylemleri ibretle takip etmekteyiz.
Türkiye’de 129’u devlet ve 74’ü vakıf olmak üzere toplam 203 üniversite bulunmakta olup, tüm üniversitelerin rektör atamaları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Bir hukuk devleti olan ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi Rektör ataması da diğer üniversitelerin rektör atamaları gibi aynı mevzuat ilkelerine uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm üniversitelerin rektör atamaları bu çerçevede devam ederken, Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması özelinde bir bardak suda fırtına koparılmaya çalışılması manidardır ve kirli oyunların yeni bir uzantısı olduğu açıktır" ifadesinde bulunuldu.
"Boğaziçi Üniversitesi Rektör ataması akabinde büyük çoğunluğu terör örgütleriyle iltisaklı grupların tırmandırmaya çalıştığı eylemlerin asıl amacının ülkemizin huzur ve barış ortamını bozmak, kargaşa çıkarmak ve bu yolla ülkemizi zayıflatmak olduğu açıkça görülmektedir. Farklı şekillerde cereyan eden bu tür kirli oyunları milletimiz tarih boyunca görmüş, yaşamış, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hepsini boşa çıkarmayı başarmıştır. Milletimiz ve devletimiz geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu tür kirli oyunlara geçit vermeyecek, Güçlü ve Büyük Türkiye vizyonu ile ilerleyişini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verilen açıklama şu şekilde:
"Üniversitelerin asli görevi uluslararası normlarda eğitimöğretim faaliyetleriyle yüksek nitelikli bireyler yetiştirmek, katma değeri yüksek bilimsel çalışmalarla bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve topluma hizmet kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ülkenin kalkınmasına ve refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Günümüz Türkiye’sinde üniversitelerin bu asli görevlerini yerine getirmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Akademisyenler özgürce mesleklerini ifa edebilmekte ve öğrencilerimiz de fırsat eşitliği içerisinde devletimizin sunduğu tüm imkânlardan faydalanabilmektedir. Durum böyle iken birtakım marjinal grupların, toplumsal huzuru, barışı ve güveni bozmaya yönelik eylemlerinin zemininde yatan art niyetleri açıkça görülmektedir.
Kayseri Üniversitesi olarak kamu düzenini ve huzurunu bozmaya yönelik bu tür tutum, davranış ve eylemleri asla onaylamıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hizmetinde olarak, çalışmaya, üretmeye, gelişmeye ve değer oluşturarak Türkiye’mizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerine en üst düzeyde katkı sunmaya kararlılık ile devam edeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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