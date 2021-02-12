Baz istasyonu hırsızları suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ve Talas ilçeleeinde baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından hırsızlık olaylarının meydana geldiği bilgisinin alınması üzerine, hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan İlçesi Mahzemin Mahallesinde olayın şüphelileri oldukları tespit edilen V.K., S.A.G., H.Y. ve H.Ö.; baz istasyonundan enerji nakil kablosu çalarken Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 6, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölgesinde 1 baz istasyonlarından hırsızlık olmak üzere toplam 7 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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