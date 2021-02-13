Yüz yüze eğitime geçecek olan Kur’an kurslarına yeni düzenleme Kur’an kuru çalışanları ve öğrencileri ders saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince yüz yüze eğitime geçecek olan Kur’an kurslarındaki çalışanlar ve öğrencileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.



Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı. Alınan karar kapsamında, yüz yüze eğitime geçecek olan Kur’an kurslarındaki çalışanlar ve öğrenciler durumlarını kurumlarınca verilecek olan belgelerini göstermek şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.



Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, alınan kararla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde; Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgesi doğrultusunda getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs,otobüs,minibüs,dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

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