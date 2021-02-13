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Arven Yapı yılda bin konut teslim etmeyi hedefliyor Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say: “2020 yılında 0,64 faiz oranı inşaat sektörünü çok etkiledi” “Malzeme maliyetindeki artış vatandaşa da yansıyor”

İHA

Arven Yapı yılda bin konut teslim etmeyi hedefliyor Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say: “2020 yılında 0,64 faiz oranı inşaat sektörünü çok etkiledi” “Malzeme maliyetindeki artış vatandaşa da yansıyor”

2020 yılı hakkında değerlendirmelerde bulunan Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, 0,64 faiz oranının inşaat sektörünü çok etkilediğini belirterek, “Malzeme maliyetindeki artış vatandaşa da yansıyor” dedi.

Arven Yapı olarak yılda 500 konut teslim ettiklerini fakat önümüzdeki süreçte bin konut teslimi yapmayı hedeflediklerini söyleyen Orhan Say, “2020 yılında inşaat sektörünü en çok etkileyen 0,64 faiz oranı oldu. Türkiye genelinde çok konut satıldı. Arven yapı olarak bizde bundan biraz faydalanmış olduk. Aslına baktığımız zaman elimizde çok fazla hazır konut yoktu. Bizde her zaman hazır konut olmuyor. Çünkü biz finansmanı kendimiz sağladığımız için ve vadeli satışlarımız çok olduğu için temelden ya da inşaat halindeyken satışlarımız oluyor. Teslim edeceğimiz zamana çok fazla daire kalmıyor. Bu da finansmanı bizim sağladığımızdan ve vade süresini biraz uzun tuttuğumuzdan dolayı insanların tercih ettiği oluyoruz ama 2020 yılında yine de çok iyiydi diyebilirim. Arven yapı olarak biz yılda ortalama 400 500 konut teslim ediyoruz. Bu durum 2020 yılında da aynıydı ama bundan sonra ki süreçte her yıl artırarak gitmeyi ve 2023 yılında da bin daireye ulaşmak için çalışacağız. Hedeflerimizi biraz daha büyük tutmak istiyoruz. Aslında bunu fazla yapmak yerine daha az yapıp yine aynı kar elde edebiliyorsunuz. Onun sistemi var ama bizim firma olarak amacımız personel çalıştırmak. Personelimiz gerçekten burada patronmuş gibi de güzel özveri ile çalışıyor. Bizim asıl hedefimiz, daha fazla insan çalıştırıp istihdam sağlamak. Allaha şükür herkesin kısmeti de bir şekilde çıkıyor. Bizim hedefimizde daha da büyüyerek yolumuza devam etmek. Bizim 2021 yılında da yine aynı şekilde konut yapmak. Konut haricinde bizim bir projemiz olmuyor. Ticaret tarzı şeylere firma olarak girmiyoruz. Konutlarımız da artık eskisi gibi değil. Çok geniş, süper lüks projelere insanlar rabet etmiyor. Alım gücü biraz da düştüğünden dolayı daha da ekonomik olan konutlar yapıyoruz. Biraz daha metrekaresi küçültülmüş ama daha kullanışlı malzemeler kullanarak dairemizi cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da başarılı oluyoruz diye düşünüyorum. Çünkü insanlar tercihlerini biraz daha o yönde yapıyorlar” dedi.

Orhan Say, içinde bulunulan dönemde malzeme fiyatlarındaki artışın her zamankinden fazla oluğunu ve bunun da vatandaşa yansıdığını söyleyerek, “2021 yılında da epeyce bir projeye başlıyoruz. İnşallah bunda sonrada daha fazla olur diye ümit ediyoruz. 2021 yılından da ümitliyiz. Şuan ki içerisinde bulunduğumuz dönemde maliyet artışı her zamankinden daha fazla oldu. Şöyle ki mesela dolar, Euro, altın hepsi düşerken, malzemeler her nedense yükseliyor. Demir fiyatları şimdi ki dolara göre 34 TL olması gerekirken şuan da 6 TL’yi geçmiş durumda. Buda tabi ki maliyete yansıyor, vatandaşa yansıyor. Bu artışların bize bir artışı olmuyor. Alım gücünü düşürüyor ama inaşşal düşecek diye bekliyoruz. Bir konutun maliyetini artıran en büyük engel demirin fiyatıdır. Ondan dolayı da düşer diye ümit ediyoruz. İnsanlar evlerini artık daha bilinçli alıyor. Eskiden hiç görmeden, ‘ben aldım bitti’ ki ellerinde tapu bile yok. Baya sıkıntı yaşayanlar oluyordu. Ancak artık biraz daha seçici oluyorlar daha güvenilir, daha sağlam yere basan firmaları tercih ediyorlar. Allaha şükür bizlere de insanlar güveniyorlar ve daha binanın temelindeyken bile dairelerini alıyorlar. Parasını veriyorlar. Bu sektörde sağlam gitmek önemli ayağını yorganına göre uzatmak lazım. İnşallah bizim de hedefimiz hep o şekilde sağlam bir şekilde gitmek, gücümüzün üzerinde iş yapmamak ve gücümüzün yettiğince iş yapmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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