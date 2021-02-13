Süper Lig: Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

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Süper Ligin 25. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 45 dakikası 00'lık eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Avramovski'nin arka direğe doğru yaptığı ortada Luckassen'in kafa vuruşu direkten döndü. Boşta kalan topu Uğur ağlara gönderdi ancak ağlara giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

16. dakikada Kvrzic'in pasıyla topla buluşan İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.

19. dakikada Kolovetsios'un indirdiği topa Uğur bekletmeden vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Campanharo'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Lennon'un vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

37. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İlhan Parlak'ın sert şutunda kaleci Korcan topu köşeden kornere çeldi.

44. dakikada Saba'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Voca'nın şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Bozbey xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Uğur xx, Kolovetsios xx, Kvrzic xx, Yasir xx, Muhar x (Sabovic dk. 33 x), Lennon xx, Campanharo xx, Avramovski xx, İlhan Parlak xx, Luckassen xx

Yedekler: İsmail, Paz, Attamah, Henrique, Lopes, Nurettin, Ramazan, Sapunaru, Maglica

Teknik Direktör: Dan Petrescu

MKE Ankaragücü: Korcan xxx, Sarlija xx, Kitsiou xx, Atila Turan x, Atakan xx, Voca x, Lobzhanidze xx, Emre x (Lukasic dk.41 ?), Paintsil xx, Börven x

Yedekler: Friedrich, Erdi, Orkan, Kulusic, Hadji, Kaan, Badji, Geraldo, Çekiçi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı Kart: Muhar (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı Kart: Pazdan (dk. 25) (MKE Ankaragücü)

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