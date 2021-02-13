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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 Şubat sevgililer gününün gözdesi gül oldu

İHA

14 Şubat sevgililer gününün gözdesi gül oldu

Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde vatandaşlar hediye olarak en fazla güle ilgi gösterdi.
14 Şubat’ta en çok satılan ve tercih edilen ürün gül oldu. Vatandaşlar bu seneki 14 Şubat’ta en çok gül ile sevdiklerini mutlu etti. 14 Şubat hazırladıklarını tamamladıklarını ve müşterileri beklediklerini söyleyen Çiçekçi İdris Yetimoğlu, bu sene en çok satılan ürünün gül olduğunu aktardı. Yetimoğlu, “Hazırlıklarımızı yaptık, yaklaşık 1 aydır da yapıyoruz. Pandemiden dolayı tedirgin olsak da normal zaman gibi hazırlıklarımızı yaptık, tamamladık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Gül bu işin vazgeçilmezi. Çok fazla tercih ediliyor. Yanında orkide ve muadilleri de tercih ediliyor. Hafta sonu yasaklarından dolayı işlerde aşırı bir düşüş var. Asıl sevgililer gününün olduğu gün yarın. Bugün aşırı bir düşüklük var. Paket servisimiz de düşük. Yarın belki olabilir diye bekliyorum, tahmin ediyorum. Zaten İçişleri Bakanlığımız da bir genelge yayınladı. 13 ve 14 Şubat'ta saat 10.00 ile 17.00 arasında halkımız çiçek almaya gelebilir diye. Müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyatlarda çok fazla bir artış yok. Geçen seneki satış yaptığımız fiyatlar ile bu sene arasında çok bir fark yok. Gülü minimum 15 TL’den satıyoruz. 20 TL’ye olan gül de var. Fiyatlar normal bence ideal olması gereken fiyatlar. Bence vatandaşlar krizi fırsata çevirsinler. Bu güzel hafta sonunda evdeyken sevgilerini tazelemek için çiçeği kullanabilirler” dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 13 ve 14 Şubat’ta müşterilerine hizmet verdiklerini ve gece 00.00’a kadar paket servis yaptıklarını vurgulayan, çiçekçi Mehmet Bener ise sözlerine şu şekilde devam etti:
“Cumartesi ve Pazar günü yayınlayan genelgeyle saat 10.00 ile 17.00 arasında müşterilerimiz gelerek mağazalarımızdan çiçeklerini alıp, sevdiklerine, eşlerine, annelerine, babalarına götürebilirler. Her zaman olduğu gibi bu sene de sevgililer günün de gözde olan ürün gül. Onun yanında ayriyeten saksı bitkileri satıyoruz. Orkide, solmayan gül gibi bu ürünlerde yanlarında tercih ediliyor. Karışık buketlerimiz oluyor aynı zamanda, gül fiyatlarımız bu sene 10 TL’den 20’TL’ye kadar değişebiliyor. Kalitesine göre, ürünün dayanıklılığına göre, vazodaki ömrüne göre fiyatları değişiyor. Müşterilerimize hepsinin evde kalmasını ve mutlu olmalarını temenni ediyorum. İnşallah bu pandemi dönemini de bir an önce geçiririz. Adreslere de gece 00.00’a kadar çiçek dağıtımı yapıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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