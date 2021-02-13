HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü: 0-0

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Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 82 Lopes), Campanharo, Muhar (Dk. 33 Sabovic), Lennon (Dk. 82 Sapunaru), İlhan Parlak (Dk. 71 Henrique), Avramovski (Dk. 82 Maglica), Luckassen

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Pazdan, Kitsiou, Sarlija, Atilla Turan, Atakan Çankaya (Dk. 52 Kulusic), Voca (Dk. 90+4 Endri Çekici), Saba, Emre Güral (Dk. 41 Lukasik), Paintsil (Dk. Erdi Dikmen), Borven

SARI KART: Muhar (Hes Kablo Kayserispor) Sarlija, Voca (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 25 Pazdan (MKE Ankaragücü)Süper Lig'in 25'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

4'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Seken topu iyi takip eden Uğur Demirok'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak bu pozisyonda gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

18'inci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında İlhan Parlak rakibini çalımlayarak ceza sahasına kadar gitti. İlhan Parlak'ın ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere gönderdi.

31'inci dakikada ceza sahası dışında Campanharo, ceza sahası içindeki Lennon'a pas attı. Lennon'un kaleye çektiği şutu Korcan kornere çeldi.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

48'inci dakikada sağ kanatta İlhan Parlak'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Luckassen'in vuruşu kalecinin dokunuşu ile kornere çıktı.

64'üncü dakikada sağ çaprazda Avramovski'nin serbest vuruşunu kaleci Korcan yumruklayarak kurtardı.

90+3'üncü dakikada Sabovic'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasına Sapunaru yükseldi, kafa vuruşunda top auta gitti.

90+5'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo'nun keleye şutu üstten auta gitti.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2021-02-13 15:38:01



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