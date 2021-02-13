Süper Lig: Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç Sonucu)

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Süper Ligin 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü, golsüz eşitlikle sahadan 1 puanla ayrıldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Avramovski'nin pasıyla topla buluşan Luckassen'in şutunda savunma araya girdi.

64. dakikada kazanılan serbest atışta topun gerisine geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Korcan topu güçlükle çelmeyi başardı.

74. dakikada Avramovski topu müsait durumdaki Campanharo'ya çıkardı. Campanharo'nun bekletmeden şutunda savunmadan seken top kaleci Korcan'da kaldı.

90+8'de Kvrzic'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Maglica'nın şutunda kaleci Korcan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Bozbey xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Uğur xx, Kolovetsios xx, Kvrzic xx, Yasir xx (Lopes dk. 82 ?), Muhar x (Sabovic dk. 33 x), Lennon xx (Sapunaru dk. 82 x), Campanharo xx, Avramovski xx (Maglica dk. 82 ?), İlhan Parlak x (Henrique dk. 71 x), Luckassen xx

Yedekler: İsmail, Paz, Attamah, Nurettin, Ramazan

Teknik Direktör: Dan Petrescu

MKE Ankaragücü: Korcan xxxx, Sarlija xx, Kitsiou xx, Atila Turan xx, Atakan xx (Kulusic dk. 52 xx), Voca x (Çekiçi dk. 90 ?), Lobzhanidze xx, Emre x (Lukasic dk. 41 x), Paintsil xx (Erdi dk. 90 ?), Börven x

Yedekler: Friedrich, Orkan, Hadji, Kaan, Badji, Geraldo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı Kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Sarlija, Voca (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Pazdan (dk. 25) (MKE Ankaragücü)

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