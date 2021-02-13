Dan Petrescu: “Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti”

Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, 00 biten Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, “Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti” dedi.

Hes Kablo Kablo Kayserispor, ligin 25. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü ile 00 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, “Oyuncularıma öncelikle saha içerisinde gösterdikleri tepkiden, oyun anlayışından ve davranış biçimlerinden çok mutluyum. Savaşmalarından çok mutluyum. Bugün gol atmak için her şeyi yaptık. Bir golde attık aslında ama iptal oldu. Şanssızlık diyebilirim. Çok çabaladık, çok uğraştık ve pozisyon yakaladık. 1 puan için üzgünüz. Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti. İyiye dair umutlarımız var. Takım bugün iyi savaştı” diye konuştu.

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