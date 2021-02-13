Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo: 50-71

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail Binbir

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 4, Melis 6, Ayşegül, Gülse 2, Maja 11, Brown 8, Jonhson 5, Laksa 5, Esra 9

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Sabally 12, Olcay Çakır 5, Thomas 18, Sevgi 11, Tuğçe 7, Lagupova 8, Zandalasini 6, Stokes 4

1'İNCİ PERİYOT: 4-16

DEVRE: 17-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 33-65Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 71-50'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Jasmine Loretta Thomas oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-13 17:35:57



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