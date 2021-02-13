Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 50 - Öznur Kablo Fenerbahçe: 71

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol ile Öznur Kablo Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı lider Fenerbahçe 21 sayı farkla 5071 kazandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, İsmail Binbir xx
Bellona Kayseri Baksetbol: Kitja Laksa xx 5, Melis Gülcan xx 6, Maja Miljkovic xx 11, Esra Ural Topuz xx 9, Glory Johnson x 5, Kalani Brwon xx 8, Sevgi Tonguç x 4, Ayşegül Günay Aladağ x, Gülse Uğur x 2
Başantrenör: Ayhan Avcı
Öznur Kablo Fenerbahçe: Kiah Stokes xx 4, Aline Lagupova xx 8, Satou Sabally xxx 12, Olcay Çakır Turgut xx 5, Tuğçe Canıtez xx 7, Cecilia Zandlasini xx 8, Jasmine Thomas xxx 18, Sevgi Uzun xx 9
Başantrenör: Victor Lapena
1. Periyot: 416 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 1736 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 3365 (Fenerbahçe lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.