Talas Belediyesi okulları yüz yüze eğitime hazırladı

Kırsal yerleşim yerlerinde yeniden yüz yüze eğitime başlama kararının ardından, Talas Belediyesi ekipleri de yüz yüze eğitim öncesi ilçenin kırsal mahallelerinde bulunan okullarda dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini tamamladı.

15 Şubat Pazartesi günü kırsal mahalle okullarının tamamında yüz yüze eğitim öğretime geçilmesi kararı sonrası Talas Belediyesi ekipleri de kolları sıvadı. Pandemi başlangıcıyla birlikte okullarda aralıksız olarak hijyen ve temizlik çalışmalarına devam eden Talas Belediyesi yeni dönem öncesi de çalışmalarını tamamlayarak okulları eğitim öğretime hazırladı.

20 personel ve 5 araçtan oluşan 6 ekip halinde çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, bir yandan okulların içinin dezenfeksiyon ve hijyenini sağlarken, bir yandan da okul çevrelerinin temizlik ve düzenlemesini gerçekleştiriyor.

Yapılan temizlik ve hijyen çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullah Aktan Ortaokulu Müdürü Nevzat Aktaş, Talas Belediyesi’nin devamlı yanlarında olduklarını ifade ederek, “Biraz önce sağ olsunlar Talas Belediyesi’nin gönderdiği dezenfektan ekibiyle okulumuzun içi dezenfekte edildi, şimdi de okulumuzun bahçesi temizleniyor. Bahçemizi güzelce temizlediler, yerler süpürüldü, ağaçlarımız temizlendi. Her şey için Talas Belediyesi ve Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum” dedi.

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