Kayseri’de 115 yıllık ‘Hüccet’ görenleri şaşırtıyor Müze gibi mobilya atölyesi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Karacabey Mahallesinde mobilya işi ile uğraşan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Mustafa Eriş, hobi olarak toplamaya başladığı eski eşyaların arasında 115 yıllık Hüccet buldu.

Asıl mesleğinin mobilya ustalığı olduğunu fakat dedesinden kalma eski bir kaç parça gazocağı güğüm ile başlayan merakını anlatan Mustafa Eriş, 18 yıldır eski eşyalara da meraklı olduğunu ve hobi olarak denk geldikçe eski eşyaları dükkanında meraklılarına sergilemek için tarihi kültürün yok olmaması adına topladığını belirtti.

Topladığı eserler arasında ‘Hüccet’ yani anlaşma metninin olduğu eserin duvarda asılı olduğunu belirterek, "Bu belgenin ne olduğunu merak ederek tarih hocalarına sordum. Yaklaşık 115 yıllık olan bu anlaşmanın o zamanlarda köy olan Karaman'da iki kişi arasında Hicri takvime göre 23 Rebiülevlel 1323 yani 28 Mayıs 1905 yılında yazıya alınan bir anlaşma olduğunu söylediler" dedi. Eriş, iş yerinde bir de Senedi Hakani bulunduğunu ve bunu da tarihçi hocalarla paylaşacağını belirtti.

Ticaret yapmadığını belirten Mustafa Eriş, “Yıllarca topladığım yelpazesi çok geniş eski eşyalarım var. Kav çakmağı, gümüş saplı fildişi çatal kaşık, çoban piştovu, Osmanlı Karadağ tabanca, gümüş savaş dürbünü, eski ermeni anahtarı, yoğurt bakracı, kahve değirmeni, bakır yemek tabakları, eski ibrikler, güğümler, bıçaklar, kirmenler, radyolar, gazyağı lambaları ve daha adını sayamadığım eski olan bir sürü eserim mevcut" dedi.

Ticari amaçla değil zevk olarak esti ve tarihi eşyaları topladığını söyleyen Mustafa Eriş, "Bunları bir kültünü sergilemek adına biriktiriyorum. Görmek isteyen herkes Yeşilhisar ilçesine gelerek iş yerimde bu tarihi eserleri görebilir" diye konuştu.

HÜCCET NEDİR?

Sözlükte "delil, burhan, senet" anlamına gelen hüccet (çoğulu hücec) "bir davanın sıhhatine delâlet eden şey" demektir. ... Genellikle her iki anlamı ifade eden belgelere de gerektiğinde bir hakkı ispat edici delil olarak kullanılabilmeleri dolayısıyla hüccet denilmiştir.

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