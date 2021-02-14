Kayseri Büyükşehir’den ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir’den ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması

İHA

Kayseri Büyükşehir’den ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 2021 yılı projelerinden olan ve şehrin trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla projelendiren Akıllı Kavşaklar Projesi hayata geçmeye başladı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla Ulaşım A.Ş.’de toplantı düzenleyen Başkan Büyükkılıç, Akıllı Kavşaklar’ın geliştirme ve test çalışmalarının tamamlandığını, Kayseri genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.'nin yaptığı hizmetleri ve bundan sonra yapılacak çalışmaları gözden geçirmek amacıyla toplantı düzenledi. Ulaşım yatırımlarının değerlendirmesini yaptıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, toplantıda “Akıllı Kavşaklar” ile ilgili çalışmaların uygulanmaya başladığına dikkat çekerek, Organize Sanayi güzergâhında önemli bir kavşak olan Altınoluk kavşağında akıllı kavşağın devreye alındığını ve buna bağlı olarak 3 kavşakta da çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Akıllı Kavşaklar ile birlikte kentin trafiğinin rahatlayacağını dile getiren Büyükkılıç, “Akıllı kavşaklarla ilgili çalışmalarda kendi imkânlarımız ve kaynaklarımızla hayata geçirme noktasında son noktaya geldik. Şu anda yapılan çalışmalar ürününü verdi. Kavşaklarımızın bir kısmında uygulanıyor. Sonuç verimli olunca bunu inşallah Kayseri merkezinde genele yayılacak çalışmaları da hızlandırma yönünde talimatımızı verdik. O yönde sıkıntılarımızı da inşallah aşacağız. Amacımız vatandaşımızın konforunu sağlamaktır” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Pandemi süresi boyunca ulaşım hizmetlerine devam ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pandemi sıkıntılarının altına sığınarak, hizmetlerimizi durdurmadık. Daha çok çalıştık ve bu sıkıntılı süreci fırsata çevirdik. Şehrimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. İnsanımıza hizmet etmeyi seviyoruz. Sürdürülebilirliği de çok çok önemsiyoruz. Bu konuda da gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Onu da buradan paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce gerek tramvay ulaşımı ile ilgili, gerekse özel halk otobüsü ve kendi otobüslerimizle ilgili çalışmalar ile aynı sefer sayılarını sürdüren ve hatta artıran yaklaşım içerisindeyiz. Fedakârlığın zirvesinde bulunduğumuzun da Kayseri kamuoyu farkında ve bizler de farkındayız. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Şehrimizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde ulaşımdaki konforu artırma yönündeki çalışmaları da fedakârca sürdürüyoruz. Pandemi mazeretine sığınmıyoruz. Hem bu süreci yönetiyoruz, hem de her türlü yatırımımızı devam ettiriyoruz.”
Kayseri’de ulaşım altyapısını daha güçlendirmek için yapılan çalışmalardan da söz eden Büyükkılıç, konuşmasında, “Talas’ımızdaki tramvay hattıyla ilgili ihalemizi yapmış ve protokolü imzalamış durumdayız. Yer teslimi de yapıldı. İnşallah orada çalışmalarımız sürüyor. Yine hatırlanacağı üzere Ulaştırma Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmayla Belsin’imizden, KUMSMALL’a kadar olan Nuh Naci Üniversitemiz ve Şehir Hastanemizin önünden geçen hattın çalışmaları da sürüyor. Katlı kavşak çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin öncü ulaşım şirketlerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sinyalizasyon Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü Akıllı Kavşak Projesi’nin ilk etabı hayata geçirildi.
Araç trafiği gün geçtikçe artan Kayseri’de, yenilikçi ve sürdürülebilir bir çözüm yaklaşımı geliştiren Kayseri Ulaşım A.Ş., bu sistem ile kavşaklardaki araç bekleme sürelerinin azaltarak trafik akışını hızlandırmış ve karbon salınımının azaltılmasını sağlandı.
Kayseri Büyükşehir belediyesi Ulaşım A.Ş bünyesinde geliştirdiği TSE belgeli Kaniş Kavşak Kontrol Cihazını da kullanılarak sistem maliyetlerinin düşürülmesi sağladı.
Trafik sıkışıklığına çözüm olacak Akıllı Kavşak Projesinin ilk etabı için Organize bölgesine ulaşımda önemli bir nokta olan Altınoluk Kavşağı ve bağlı kavşaklar pilot bölge olarak seçildi. 2020 Eylül ayında ArGe çalışmaları başlamış olup, Ocak 2021’de pilot kavşakta akıllı sistem devreye alınmıştır. Projenin gerçekleştirilmesi için pilot kavşak üzerindeki her bir yola sensörler yerleştirildi. Geliştirilen Akıllı Sistem, sensörlerden gelen araç sayım verileri işleyerek, kavşağın yeşil sürelerini optimize ediyor. Bu kapsamda, sürücülerin gündüz vaktinde kavşaktaki bekleme süreleri yüzde 21, akşam vaktinde ise yüzde 18 oranında iyileştirme sağlanmış olup bu iyileştirme sonucunda trafiğin yoğun olduğu zamanlarda kavşakta oluşan kuyruk uzunluğu gözle görülebilir bir şekilde azaltıldı.
Ayrıca, geliştirilen Trafik Kontrol Merkezi yazılımı ile kavşaklar uzaktan yönetilebilir ve izlenebilir hale getirildi. İlk etabı tamamlanan projenin devamı olarak koordineli kavşaklar için de çözüm geliştirilme süreci devam ediyor. Akıllı kavşak uygulaması hızlı bir şekilde kent genelindeki kavşaklarda yaygınlaştırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de 115 yıllık ‘Hüccet’ görenleri şaşırtıyor Müze gibi mobilya atölyesi
YEREL HABERLER Kayseri’de 115 yıllık ‘Hüccet’ görenleri ...
Çevre dostu Kocasinan, yeraltı konteynerin sayısını artırıyor
YEREL HABERLER Çevre dostu Kocasinan, yeraltı konteynerin sayısını ...
14 Şubat’ta çiçek satışları yüzde 50 düştü Çiçekçi Mustafa Çolakoğlu: “35 yıldır ilk defa böyle sevgililer günü geçiriyoruz” Kayseri Çiçekçiler Derneği Başkanı Mustafa Doğan: “Vatandaşların muaftan haberi olmadığı için paket satış yapıyoruz”
YEREL HABERLER 14 Şubat’ta çiçek satışları yüzde 50 düştü Çiçekçi ...
(Özel) Berna Gözbaşı örnek oldu, Kayseri’de ikinci kadın kulüp başkanı göreve başladı Eşinin rahatsızlığı nedeniyle kulübe başkan oldu, hedefi şampiyonluk olarak belirledi Türk futboluna bir kadın başkan daha geldi
YEREL HABERLER (Özel) Berna Gözbaşı örnek oldu, Kayseri’de ikinci ...
Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: "Toplumun büyük bir kısmı aşılandıktan sonra gönül ferahlığı ile normalleşmeye başlayacağız” “2. doz aşılama bittikten 1.5 ay sonra ağır hasta ve ölüm sayılarında düşüş görmeyi umuyoruz” “Hastalık aşıdan çok daha tehlikelidir”
YEREL HABERLER Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: "Toplumun büyük ...
Önümüzdeki yıl Erciyes'te Meksikalı, Brezilyalı, Kolombiyalı turistler kayak yapacak Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Çok sayıda Latin Amerika ülkelerinden turist göreceğiz"
YEREL HABERLER Önümüzdeki yıl Erciyes'te Meksikalı, Brezilyalı, ...
Talas Belediyesi okulları yüz yüze eğitime hazırladı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi okulları yüz yüze eğitime hazırladı
Kayseri’de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 ...
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal ...
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo: 50-71
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo: ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 50 - Öznur Kablo Fenerbahçe: 71
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri ...
Develi'de kısıtlama denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Develi'de kısıtlama denetimleri sürüyor
Develi ilçe protokolünden açık işyerlerine denetim
YEREL HABERLER Develi ilçe protokolünden açık işyerlerine denetim
RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo Günü’ mesajı
YEREL HABERLER RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo ...
Dan Petrescu: “Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti”
YEREL HABERLER Dan Petrescu: “Maçın hakkı bizim için bir ...
Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Hikmet Karaman: “Takımın mücadelesi ve isteği beni heyecanlandırdı”
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “Takımın mücadelesi ve isteği beni ...
HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü: 0-0
YEREL HABERLER HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü: 0-0
Süper Lig: Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç ...
Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
14 Şubat sevgililer gününün gözdesi gül oldu
YEREL HABERLER 14 Şubat sevgililer gününün gözdesi gül oldu
Süper Lig: Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk ...
Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Erciyes Zirve Tırmanışı 130 dağcının katılımı ile başladı
YEREL HABERLER Erciyes Zirve Tırmanışı 130 dağcının katılımı ile ...