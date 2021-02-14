Melikgazi’nin kültür sanat serisi devam ediyor

Pandemi sürecinde hazırladığı animasyonlar ile kültürsanat hizmetlerine katkı sunmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, bu hafta dünyada nam salmış Türk güreşçi Koca Yusuf ve Divan Şairi Fuzuli’yi sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını ve vatandaşlardan bu animasyonları çok sevdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu hafta Melikgazi Belediyesi Kültür Sanat Serimizde animasyon filmleri yine takipçilerimizin beğenisine sunduk. Bu hafta yaşadığı müddetçe sırtı yere getirilememiş pehlivan, Koca Yusuf'u ve Divan şiirinin zirvelerinden, Türk diliyle kıymetli pek çok eser kaleme alan ünlü şair Fuzuli’nin hayatını işledik. Belgeselanimasyon tarzındaki bu yapımları vatandaşlarımız severek izlediklerini her hafta yenisini izlemek için merakla beklediklerini söylüyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evde sıkılan vatandaşlarımız için güzel bir etkinlik oldu. Çünkü ailecek izlenecek bu yapımlar geçmişimizin kahramanlarını ve tarihe adını yazdıran ünlü şahsiyetleri belgesel şeklinde anlatıyor. Gençlerimiz bu vesile ile geçmişini tanıyor öğreniyor. Kendilerine örnek almaları için izlenecek güzel yapımlar. Melikgazi Belediyesi olarak tarihe ışık tutan çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

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