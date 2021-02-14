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Bellona Kayseri 14.mağlubiyetini aldı

İHA

Bellona Kayseri 14.mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon ligdeki 11.yenilgisini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 19.haftada oynadığı 19 maçta 14 kez mağlup oldu. 5 kez kazanan SarıKırmızılı ekip dün evinde oynadığı maçta lider Öznur Kablo Fenerbahçe'ye 5071 mağlup oldu.
19 hafta sonu hanesine 24 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş HD Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçlarını kazanırken, İzmit Belediyespor (2), Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray (2), Adana Basketbol, Nesibe Aydın (2), Fenerbahçe (2), Mersin Yenişehir Belediyespor, Botaş, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ve Çankaya Üniversitesi maçlarını ise kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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