Kayserigaz GSK ilk galibiyetini aldı

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Lig C Grubunda mücadele eden Kayserigaz GSK ligin 10.haftasında ilk galibiyetini aldı. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi Geçitspor’u 6866 mağlup eden Kayserigaz GSK 11 puana ulaştı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Ömer Sarı xx, Mustafa Aksoy xx, Abdullah Sergen Çakıcı xx

Kayserigaz GSK: Hüseyin Çevirgen x 2, Mustafa Baran Görkem x 4, Emir Eid x, Fatih Mehmet Bardak x 7, Yiğit Karalar xxx 18, Murat Kağan Tor xx 10, Akkan Atasoy xxx 12, Gökay Hacıoğlu x 1, Bekir Mert Tarla xx 8, Anıl Osman Cevahir x 6

Geçitspor: Leventcan Koçak x 2, Enis Bayrak xx 10, Oğulcan Koç x 3, İsmail Kaya xx 7, Mustafa Buğra Atasoy x 6, Hakan Emiroğlu x 5, Kaan Özen x 2, Tahir Alkan Özusuğ xx 7, Emirhan Merdin xx 7, Yaşar Baha Özkan xx 8, Enes Tunç x 5, Furkan Firar x 4

Periyotlar:

1.periyot: 1522 (Geçitspor lehine)

2.Periyot:1215 (Geçitspor lehine)

3.Periyot: 1321 (Geçitspor lehine)

4.Periyot: 288 (Kayserigaz lehine)

Devre: 2737 (Geçitspor lehine)

