Kayserisporlu Pedro hastaneye kaldırıldı

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Ankaragücü maçı sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Sakatlığı bulunmasına rağmen risk alarak Ankaragücü maçında oyuna giren Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, maç sonrasında ağrılarından ötürü hastaneye kaldırıldı.

Apandisit bölgesinde ağrılar hisseden Pedro Henrique, Ankaragücü maçı sonrası hastaneye kaldırıldı ve tedavi edildi.

Müsabaka sonrasında durumu ile ilgili açıklama yapan Pedro Henrique, “Şu an iyi değil, acıyla başa çıkmak asla kolay değil, ama fedakârlıklar mesleğimizin bir parçası. Acıya dayanamıyorum, sağlık daha önemli ve meslektaşlarıma yardım etmek için yüzde 100 sağlıklı olmam gerekiyor. Biz beraberiz, haydi Kayseri” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.