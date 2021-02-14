Hikmet Karaman hasret giderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hikmet Karaman hasret giderdi

İHA

Hikmet Karaman hasret giderdi

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hes Kablo Kayserispor maçı sonrası genç oyuncuları ile hasret giderdi.
Süper Ligin 25.haftasında Kayseri’de Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Ankaragücü takımının teknik direktörü Hikmet Karaman, sarı kırmızılı takımın genç oyuncuları ile hasret giderdi.
00 biten karşılaşma sonrası Hes Kablo Kayserispor’un 2002 doğumlu kaleci Doğan Alemdar ve kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, teknik direktörleri Hikmet Karaman ile hasret giderdi. Karaman, iki oyuncuyu da başarılar diledi. Teknik direktör Karaman yaptığı paylaşımda “Kalede Doğan’ı görmek beni duygulandırdı. 16 yaşında onu ben aldım. Geleceğin önemli kalecisi olacak. Nurettin önemli bir oyuncu olacak. Eski öğrencilerim maçtan sonra yanıma geldiler sağ olsunlar. Yolunuz açık olsun evlatlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor 4 maçtır kaybetmiyor
YEREL HABERLER Kayserispor 4 maçtır kaybetmiyor
Kayserisporlu Pedro hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kayserisporlu Pedro hastaneye kaldırıldı
Köylülerin araç lastiği ile adrenalin dolu kayak keyfi Köylüler şişirdikleri araç lastikleri ile tepeden aşağı düşe kalka kaydı
YEREL HABERLER Köylülerin araç lastiği ile adrenalin dolu kayak ...
Defineciler talan etmekte sınır tanımadı Kapadokya'nın Paris'i olarak bilinen bölgedeki kilisede bulunan Hz. İsa'nın doğumunun tasvir edildiği freskler tahrip edildi
YEREL HABERLER Defineciler talan etmekte sınır ...
Bellona Kayseri'nin yeni transferleri ilk maçlarına çıktılar
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'nin yeni transferleri ilk maçlarına ...
Kayserigaz GSK ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Kayserigaz GSK ilk galibiyetini aldı
Bellona Kayseri 14.mağlubiyetini aldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri 14.mağlubiyetini aldı
Melikgazi’den sağlığa bir destek daha
YEREL HABERLER Melikgazi’den sağlığa bir destek daha
Melikgazi’nin kültür sanat serisi devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi’nin kültür sanat serisi devam ediyor
Kayseri Büyükşehir’den ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir’den ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması
Kayseri’de 115 yıllık ‘Hüccet’ görenleri şaşırtıyor Müze gibi mobilya atölyesi
YEREL HABERLER Kayseri’de 115 yıllık ‘Hüccet’ görenleri ...
Çevre dostu Kocasinan, yeraltı konteynerin sayısını artırıyor
YEREL HABERLER Çevre dostu Kocasinan, yeraltı konteynerin sayısını ...
14 Şubat’ta çiçek satışları yüzde 50 düştü Çiçekçi Mustafa Çolakoğlu: “35 yıldır ilk defa böyle sevgililer günü geçiriyoruz” Kayseri Çiçekçiler Derneği Başkanı Mustafa Doğan: “Vatandaşların muaftan haberi olmadığı için paket satış yapıyoruz”
YEREL HABERLER 14 Şubat’ta çiçek satışları yüzde 50 düştü Çiçekçi ...
(Özel) Berna Gözbaşı örnek oldu, Kayseri’de ikinci kadın kulüp başkanı göreve başladı Eşinin rahatsızlığı nedeniyle kulübe başkan oldu, hedefi şampiyonluk olarak belirledi Türk futboluna bir kadın başkan daha geldi
YEREL HABERLER (Özel) Berna Gözbaşı örnek oldu, Kayseri’de ikinci ...
Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: "Toplumun büyük bir kısmı aşılandıktan sonra gönül ferahlığı ile normalleşmeye başlayacağız” “2. doz aşılama bittikten 1.5 ay sonra ağır hasta ve ölüm sayılarında düşüş görmeyi umuyoruz” “Hastalık aşıdan çok daha tehlikelidir”
YEREL HABERLER Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: "Toplumun büyük ...
Önümüzdeki yıl Erciyes'te Meksikalı, Brezilyalı, Kolombiyalı turistler kayak yapacak Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Çok sayıda Latin Amerika ülkelerinden turist göreceğiz"
YEREL HABERLER Önümüzdeki yıl Erciyes'te Meksikalı, Brezilyalı, ...
Talas Belediyesi okulları yüz yüze eğitime hazırladı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi okulları yüz yüze eğitime hazırladı
Kayseri’de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 ...
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal ...
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo: 50-71
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo: ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 50 - Öznur Kablo Fenerbahçe: 71
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri ...
Develi'de kısıtlama denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Develi'de kısıtlama denetimleri sürüyor
Develi ilçe protokolünden açık işyerlerine denetim
YEREL HABERLER Develi ilçe protokolünden açık işyerlerine denetim
RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo Günü’ mesajı
YEREL HABERLER RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo ...