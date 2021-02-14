Kayserispor 4 maçtır kaybetmiyor

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Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçında mağlup olmadı.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet almadı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan SarıKırmızılılar 6 puan topladı. 22.haftada deplasmanda Kasımpaşa’yı 10 mağlup eden SarıKırmızılılar ardından çıktığı 3 maçtan sahadan beraberlikle ayrıldı.

23.haftada Alanyaspor ile 11, 24.haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 11 ve 25.haftada sahasında Ankaragücü ile 00 berabere kalan Kayserispor’un 25 puanı bulunuyor.

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