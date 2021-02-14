Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza 21.30'da Sivas Caddesi ile Sami İpek Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yusuf C. yönetimindeki 38 SV 782 plakalı hafif ticari araç, Fatih D. yönetimindeki 40 NB 068 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine İihbar üzerine çok sayıda ambulans çağırıldı. Kazada yaralanan Can S., Yusuf A. ve Yusuf C. olay yerine çağırılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-02-14 22:51:47



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