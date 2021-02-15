Kayseri'ye kar geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olacağını bildirildi.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdumuzun batı bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan Alçak Basınç Merkezi ve buna bağlı cephesel sistem ile soğuk hava dalgasının; Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra bölgemizin batı kesimlerinden (Kırşehir ve Yozgat çevreleri) başlamak üzere Salı ve Çarşamba günleri bölge genelinde (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) etkili olması bekleniyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı şeklinde olacak yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ve yerde 15 ila 30 cm kar yüksekliği bırakacağı tahmin ediliyor. Hava Sıcaklığı; halen mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Salı gününden itibaren bölgemizi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasıyla birlikte hissedilir derecede azalarak (9 ila 15 derece) mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgâr; Pazartesi ve Salı günleri güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (3060 km/sa), Çarşamba günü kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (5090 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir"

Yapılan açıklamada ayrıca, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Beklenen soğuk hava dalgası, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte görülecek tipi şeklinde kar yağışlarının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin ve uyarılarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

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