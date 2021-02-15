15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çalışmalar başladı Park, 4 milyon 700 bin TL'ye mâl olacak

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın ihalesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak park içerisinde çalışmaların başladığını, 30 bin metrekarelik alanda yapılacak çalışmanın ilçe meydanına farklılık yaratacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacılar ilçe meydanında başlatılan 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nın yaklaşık 4 Milyon 700 Bin TL’ye mal olacağını belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

‘’Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan olan 15 Temmuz Şehitler Parkımızın ihalesi geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmişti. Kış aylarına rağmen parkımızda sondaj çalışmaları başladı. Bu alanda inşallah baharla birlikte çalışmalar başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte parkımızda oyun alanlarını arttıracağız, spor aktivite alanları kazandıracağız, ayrıca şelale olarak bilinen suyumuz akmaya başlayacak ve oturma alanları daha konforlu bir hale gelecek.’’ dedi.

Başkan Özdoğan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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