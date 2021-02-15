Melikgazi Belediyespor 3.kez kazandı

Melikgazi Belediyespor ligdeki üçüncü galibiyetini deplasmanda Halkbank’ı yenerek elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor 9 maç sonra kazandı. İlk yarının 5.haftasında Ziraat Bankası maçını kazandıktan sonra çıktığı 9 maçta galibiyet alamayan Melikgazi Belediyespor lig'in 15.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Halkbank’ı 31 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. A Grubunda geride kalan 15.hafta sonunda 3 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 11 puanla 11.sırada yer alıyor.
Melikgazi Belediyespor’un kazandığı maçlar şu şekilde;
4.Hafta Melikgazi BelediyesporHalkbank: 31
5.Hafta Ziraat BankasıMelikgazi Belediyespor: 03
15.Hafta HalkbankMelikgazi Belediyespor: 13
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