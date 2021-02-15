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İtfaiyeden ev kadınlarına ‘Yangın’ eğitimi Türk Kızılay Kayseri Kadın Kolları Koordinatörü Şerife Kabak: “Düzenleyeceğimiz eğitimlerle ev kadınlarımız daha da bilinçlenecek”

İHA

İtfaiyeden ev kadınlarına ‘Yangın’ eğitimi Türk Kızılay Kayseri Kadın Kolları Koordinatörü Şerife Kabak: “Düzenleyeceğimiz eğitimlerle ev kadınlarımız daha da bilinçlenecek”

Türk Kızılay Kayseri Kadın Kolları ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından ev kadınlarına yangın eğitimi verildi. Yapılan eğitimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Kızılay Kayseri Kadın Kolları Koordinatörü Şerife Kabak, “Düzenleyeceğimiz eğitimlerle ev kadınlarımız daha da bilinçlenecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Binasında yapılan eğitimlere Türk Kızılay Kayseri Kadın Kolları ve ev kadınları katıldı. Ev kadınlarına teorik eğitimlerin ardından yağ yanması ve diğer yangın durumlarında nasıl müdahale edecekleri konusunda da pratik eğitimler verildi.
Bilinçlenmeyen tek bir kadın bile kalmayana dek çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Türk Kızılay Kayseri Kadın Kolları Koordinatörü Şerife Kabak, “Ev hanımlarımızın acil durumlara müdahale konusunda daha fazla bilgiye sahip olmaları için, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından böyle bir eğitim yapılmasını istedik. Sağ olsunlar onlar da bizlere katkı sağladılar. Burada öncelikle teorik eğitimlerimiz oldu, daha sonrasında da yangın eğitimlerinde pratik olarak gelen kadınlarımızla beraber eğitimlerimizi tamamladık. Bu eğitimlerle ev kadınlarımız daha da bilinçlenecek. Biz zaten bunu tüm Kayseri’de proje olarak gerçekleştireceğiz. Kayseri’de bu eğitimleri almayan tek bir bayan kalmayana kadar çalışacağız. Biliyorsunuz ki kadınlar eğitilirse çocuklar da eğitilecek ve biz bu anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuları aslında bildiğimizi düşünüyoruz ama yeteri kadar bilmediğimizi geldiğimizde gördük biz de. Büyük ihtimalle diğer kadınlarımız da benim gibi düşünüyorlardır ama birçok şeyi bilmiyoruz. Eğer ev kadınlarımız bizlere katılırlarsa, biz de beraber bu eğitimi gerçekleştirip daha da bilinçli olmayı sağlamayı istiyoruz. Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirler. Biz Türk Kızılay Kadın Kolları olarak zaten onların her zaman yanındayız. Bizlere ulaşırlarsa eğitimlere bu şekilde de devam edebiliriz” dedi.
Türk Kızılay Kadın Kolları Gönüllüsü ev hanımı Nevin Dadaşer ise eğitimlerle ilgili olarak, “Çok faydalı bir eğitim oldu bura bizim için. İtfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Burası çok sıcak bir ortam ve bizleri çok güzel karşıladılar. Hocamız da çok güzel eğitim verdi aklımızda hiç soru işareti kalmayacak şekilde. Doğru bildiğimiz yanlışlar ve doğrular iyice pekişti bu sayede. Bu eğitimin bizlere de çok katkısı oldu. Vatandaşlarımız acil durumlarda panik yapmasınlar. Öncelikle soğukkanlılıklarını korusunlar ve daha sonra bilgileri doğrultusunda hareket etsinler. Mutlaka ev hanımı ya da çalışan olsun bu eğitimi almalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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