Eğitim İl Sağlık Müdürlüğü'nden, uygulama Talas Belediyesi’nden

Talas Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile belediye personelleri ve vatandaşlara biyosidal uygulama, dezenfeksiyon ve haşeratla mücadele eğitimi verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi Geriatri Merkezinde gerçekleşen eğitim programının teorik kısmı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilirken ekipman desteği ve uygulamalı eğitim kısmını ise Talas Belediyesi gerçekleştirdi. Talas ve Hacılar Belediyesi çalışanlarının yanı sıra vatandaşların da yer aldığı eğitim programında pandemi önlemleri de dikkat çekti.

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevli Biyosidal İlaçlama ve Eğitimi Sorumlusu Ülkü Yavaş tarafından yapılan teorik eğitimlerde hijyen, dezenfeksiyon yöntemleri ve ilk yardım gibi konular anlatıldı. Daha sonra araç başında devam eden eğitim programında ise Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli Biyolog Hakan Alan, biyosidal uygulaması ve haşeratla mücadele konularını pratikte uygulayarak katılımcılara aktardı. Ayrıca yine Talas Belediyesi tarafından sağlanan ekipmanlar ve ilaçların da kullanım şekilleri de anlatılan konular arasında yer aldı.

Eğitim programı sonrasında konuşan Eğitimci Ülkü Yavaş, düzenlenen program hakkında bilgiler verdi. Şu ana kadar Kayseri genelinde 450 kişinin bu programdan yararlandığını belirten Yavaş, eğitim programı sayesinde, katılımcılara hem ilaçlama hem de doğayı koruma yöntemlerinin anlatıldığını ifade etti.

“Bu eğitim programıyla toprağa, suya, havaya ve içinde yaşayan diğer canlılara zarar vermeden nasıl bir bilinçli ilaçlama yapılacağı anlatılıyor.” diyen Yavaş, “Bu konuda Talas Belediyesi’nden araçların kullanımı ve uygulamalı eğitim konusunda yardım istedik. Onlar da sağ olsunlar destek oldular. Yardımlarından dolayı Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a ve ekibine teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Yavaş, eğitim programına katılanlara, yapılacak olan sınavın ardından sertifika verileceğini de sözlerine ekledi.

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