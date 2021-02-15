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Kayseri´de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

DHA

Kayseri´de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı


Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi Sarıoğlan Caddesi´nde meydana geldi. Osman Yılmaz (44) yönetimindeki 01 AFM 607 otomobil kontrolden çıkarak müstakil bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilçe Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA
2021-02-15 22:46:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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