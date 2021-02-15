Kayseri´de terör operasyonu: 5 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK´ya yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Suriye´de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu kişi ile PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)-

2021-02-15 22:47:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.