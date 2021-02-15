Kayseri'de boş dairede yangın Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın son katındaki boş dairede yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Müderris Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki boş daire yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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