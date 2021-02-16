Kayseri´de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 ölü (2)

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SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri´nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Yılmaz (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2021-02-16 00:57:11



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