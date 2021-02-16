Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, O.Y. yönetimindeki 01 AFM 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada ağır yaralanan O.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.