Başkan Mustafa Palancıoğlu: “Gençlik var, heyecan var”

AK Parti Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve yeni yönetimi, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyarette bulundu.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı olarak disiplinli ve planlı bir çalışma yaparak hizmetleri ve yatırımları göstermeye çalıştıklarını ifade eden AK Parti Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, Melikgazi Belediyesi çalışmalarının örnek ve referans gösterildiğini bundan dolayı Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu tebrik ettiklerini söyledi. Gençlerin heyecanlı çalışmalarına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, halkın siyasi beklenti ve görüşlerini dinamik tutmanın bir partinin önceliği olduğunu ve Melikgazi AK Parti teşkilatının her zaman özverili, fedakâr ve bir o kadar da planlı çalıştığını kaydetti. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Her zaman bizimle ve beraber olan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz. AK Parti teşkilatı ile birlikte Kayseri’de yatırım, kalkınma ve gelişmişlik ön planladır. Bu nedenle AK Parti İlçe Gençlik Kollarının destek ve birlikteliği ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.