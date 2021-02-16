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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın korona virüs aşısı oldu

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın korona virüs aşısı oldu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, aşı takvimi kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Günaydın, "Sağlık Bakanlığı'mızın aşı takvimi kapsamında Covid19 aşımızın ilk dozunu yaptırdım. Bütün sağlık çalışanlarımıza gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

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