Alpaslan Baki Ertekin yerli aşı için gönüllü oldu

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Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Erciyes Üniversitesi geliştirilen ve faz1 çalışması tamamlanan aşının faz2 çalışmasına gönüllü oldu.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından gönüllü kaynak dosyasının fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Aykut Özdarendeli yönetimindeki Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama Merkezi (İKUM) tarafından 44 kişide denenerek faz1 çalışması tamamlanan yerli aşının faz2 çalışmasına gönüllü oldum. 100 düşük, 100 orta doz, 50 plasebo uygulanacak toplam 250 gönüllüden birisiyim" dedi.

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