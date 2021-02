Büyükkılıç net konuştu, büyükelçiler destek verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Slovenya, Hırvatistan, Yeni Zelanda, Estonya ve İrlanda Büyükelçileri’ni konuk etti. Ekonomi, yatırım fırsatları ve iş birliğini geliştirme gibi önemli konularının konuşulduğu ziyarette Başkan Büyükkılıç Avrupa Birliği üyeliğine vurgu yaparken, Avrupalı Büyükelçiler de bu süreçte Türkiye’nin yanlarında olduklarını ve desteklerini ifade ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane, Estonya Büyükelçisi Annely Kolk ve İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinnes ile heyetini başkanlık girişinde karşıladı.

Başkan Büyükkılıç, 5 büyükelçiye, fuaye alanında, KAYMEK kursiyerleri ve eğitmenlerince hazırlanan 27 farklı branşta ve 70 eserden oluşan Karma Sanat Sergisi’ni gezdirip, eserler hakkında bilgi verdi. Eserleri ilgiyle inceleyen konuk büyükelçiler, el emeği göz nuru eserlere hayranlık ifade eden sözler kullanarak, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Konuk büyükelçileri makamında ağırlayan Başkan Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, 6 bin yıllık geçmişinde değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kayseri’de bulunan Kültepe Kaniş Karum hakkında bilgiler verdi. Büyükkılıç, Kayseri’nin bir buçuk milyona yaklaşan nüfus potansiyeliyle, çevresindeki iller ile birlikte bir çekim alanına dönüştüğünü belirterek, “Alp disiplini ile yapılmış olan kayak merkezimizin bulunduğu Erciyes dağının eteğinde kurulmuş bir Anadolu şehridir. Dört tane üniversitesi var. Yaklaşık bin 600 civarında endüstri merkezinden oluşan üç tane organize sanayi bölgesi ve serbest bölgesi var. Değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve onun etkileri ile hoşgörünün merkezi haline gelmiş olan güzide bir şehrimizdir. Değişik tarihi dönemlere ait eserler vardır ama Kültepe’de çıkan tabletlerle ticaretin, Kayseri’de doğan insanların, burada yaşayanların genlerine işlediğini rahatlıkla ifade edebiliriz” diye konuştu.

Kültepe Kaniş Karum Höyüğü’nden çıkan tabletlerin replikalarını misafirlere gösteren Büyükkılıç, “Bu tabletlerde ticari anlaşmalar, çek senet, hatta gelin kaynana arasındaki diyaloglar dahi gündeme gelmiştir. En az 25 bin tane bu tabletlerden çıkmıştır. Hatta Londra Müzesi’nde dahi var bu tabletlerimiz. Ticari anlamda yapılmış ilk anlaşmaların Kültepe’deki tabletlerde yazılı olarak yer aldığı yönünde bilim adamlarının tespitleri vardır. Kayseri İpek Yolu üzerindedir. Değişik dönemlere ait binlerce tarihi eserler mevcuttur. Cumhuriyet Meydanı’na geldiğinizde valiliğimizin olduğu o bölgede Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma ve Cumhuriyet dönemi gibi rahatlıkla sayacağımız onlarca medeniyete ait eserleri bir noktada görebilirsiniz. Bu da hoşgörünün merkezine geldiniz anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm zengini bir şehir olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değişik uygarlıklardan kaynaklı olarak da yemeiçme, gastronomi de çok çeşitlilik arz etmektedir. Bu bakımdan da ayrı bir zenginlik kazanmaktayız. Yamaç paraşütü, kayak turizmi, balon turizmi, kültürel turizm, sağlık, doğa ve gastronomi turizmi gibi Kayserimiz açısından çok fazla zenginlikler arz etmektedir. Ekonomideki ve sanayideki güçlü yapımız ile ihracata yönelik çalışmalarımız ile yaklaşık 140 ülkeye değişik ürünler ihraç edilmektedir. Kayseri’de ulaşım sorunu yoktur. Alt yapı sorunu yoktur. İnsanlarımız konuk severdir. Kayak merkezimize değişik ülkelerden gelen turist çok ama Rusya, Ukrayna, Belarus, Çekya, Polonya, şimdi de değişik Brezilya, Arjantin gibi ülkelerden kayak için misafirlerimiz gelmektedir. Pandemi sürecinde kurallara uymakla birlikte üretmeyi de asla ihmal etmedik. Ekonomik kazanımlarımızı kaybetmeme, ihracata yönelik hazırlıklarımız yapma adına adeta pandemi dönemi bizler için fırsata dönüştü. Şu anda ihracat için konteynırlar adeta sırada beklemekte. Ulaşım açısından Ortadoğu, Afrika, Avrupa gibi Rusya gibi ülke ve bölgelerimiz başta olmak üzere yaklaşık 3 saatlik bir mesafede hava yolu ile yine demiryolu ve Mersin limanından deniz yolu ile her taraf rahatlıkla ihracat yapmaktayız. Denize kıyımız olmamasına rağmen zoru başarıp adeta ekonomimizi diri tutmaktayız.”

Ziyarette yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği üyeliğine de vurgu yapan Büyükkılıç, “Yüz binin üzerinde de Suriye, Irak, İran Afganistan gibi ülkelerden konuklarımız var. Onlarla ilgili de bir sorun oluşturmadan, onurluca yaşamalarına fırsat tanıyan bir yaklaşımı sergilemekteyiz. Mevlânâ’nın öğretisi gereği insanları dışlamayan, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen ve korumaya çalışan bir yaklaşım sergilemekteyiz. Her ne kadar Avrupa Birliği’ne girmiş olmasak da biz ekonomik olarak, ticari, sınai, bilimsel, sanat açısından uygarlıklar şehri Kayseri olarak kendimizi biz zaten Avrupa Birliği’nin içerisinde hissediyoruz. Umarım Avrupa Birliği’mizin kıymetli ülkeleri bizi iyi anlarlar, biz de kendimi daha iyi tanımlar ifade ederiz. İlişkilerimiz daha sıcak olur. Son süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılacak olan reform çalışmaları ile birlikte de Avrupa Birliği üyeliği gerçekleşir. Ama benim bir başkan olmaktan öte milletvekilliği de yapmış, nöroloji uzmanı da olarak ne olur bizleri iyi anlayın, bizleri iyi dinleyin, başkalarının ifadeleri ile değil, aynen bu şekilde bizleri yerimizde görün. Bizlerle tanışın, şehrimizi tanıyın. Umarım çok seveceksiniz” şeklinde konuştu.

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinnes de ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Büyükkılıç’ın giriş konuşmasından çok etkilendiğini belirterek, iki ülke arasında tarihi dostluklar ve bağlar olduğunu söyledi. Büyükelçi McGuinnes, “2020’de Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesi açısından cumhurbaşkanlarımızın önderliğinde gerçekleşecek reformları destekleyeceğimizi ve 2021’de bu ikili ilişkilerin daha üst düzeye çıkıp, daha da yakınlaşacağını umuyorum” dedi.

Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic da Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde Türkiye’nin yanında olduklarını vurguladı. Büyükelçi Cvitanovic, konuşmasında şunları söyledi:

“Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle serginizdeki ürünleri özellikle çok beğendik, çok kıymetli. Bu ziyaretle birlikte ekonomi ilişkileri için iş birliklerine adım atacağımıza inanıyorum. Açıkçası şunu söylemek isterim ki Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde bizim ilk konuştuğumuz konular dış politikada Türkiye’nin bağlarını, Avrupa Birliği’nde nasıl güçlendirebilir, bu konuda konuşmak oldu, bu konuya çok önem veriyoruz. Hiç endişelenmeyin, biz elimizden geldiğince sizi destekleyeceğiz.”

Estonya Büyükelçisi Annely Kolk ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma aşamasındaki her türlü desteği vermeye hazır olan ve veren ülke olduklarını ifade ederek, “Türkiye’de en kısa zamanda Avrupa Birliği üyesi olur, inşallah” derken, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane da ekonomik olarak her anlamda iş birliğine açık olduklarını belirtti.

