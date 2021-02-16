Melikgazi Belediyesi engelli gence tekerlekli sandalye hediye etti Başkan Palancıoğlu: “Kardeşliğe ve dayanışmaya engel yok”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu Ömer Çelik’e daha işlevsel bir tekerlekli sandalye hediye etti.

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlara ve spora destek olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Özel vatandaşlarımıza olan hassasiyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Melikgazi Belediyesi olarak her alanda sosyal projeler üreterek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Ömer kardeşimizin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırabilmek adına kendisine tekerlekli sandalye hediye ettik. Sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum. Onların mutluluğunu paylaşmak, dualarını almak bizim için en büyük mükâfat. Onlarla birlikte el ele gönül gönüle tüm engelleri aşacağız” dedi.

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