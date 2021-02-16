Toyota Plaza Aksoy’dan fırsatlarla dolu “İlkbahara Hazırlık” servis kampanyası

Kayseri’de hizmet veren Toyota Plaza Aksoy, otomobilleriyle ilkbaharı hazırlıklı ve bakımlı karşılamaları için, kullanıcıları avantajlarla dolu geleneksel ‘Servis Günleri’ kampanyasından yararlanmaya davet ediyor.

Toyota araç sahiplerinin araçlarının bakımlarını indirimli olarak yaptırmaları için 15 Şubat’ta başlattığı ‘İlkbahara hazırlık servis kampanyası’, 31 Mart’a kadar sürecek. Toyota Plaza Aksoy, kampanyada tüm Toyota modellerine ücretsiz checkup yapılırken, fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti de yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

Fırsatlarla dolu kampanya çerçevesinde, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30'luk indirim Toyota Plaza Aksoy’da araç sahiplerini bekliyor. Toyota sahipleri indirim ve avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabilecek. Kampanya dahilindeki indirim ve avantajlardan yararlanmak isteyen Toyota kullanıcılarının ilkbahara bakımlı araçlarla girmeleri için yapmaları gereken tek şey otomobillerini Toyota Plaza Aksoy’a götürmeleri olacak.

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