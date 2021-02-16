Kayseri'ye Kongolu gelin Kongolu Kaumbalynı Müslümanlığı seçerek Kayseri'ye gelin geldi

Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gertrude Laure Kaumbalynı, Müslüman olduktan sonra Kayserili Milcano Şamlı ile dünyaevine girdi.

Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gertrude Laure Kaumbalynı, Hacılar ilçesinde yaşayan Milcano Şamlı ile tanıştı. Bir süre sonra Müslüman olarak Şamlı ile dünyaevine giren Gertrude Laure Kaumbalynı'yı, mutlu gününde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yalnız bırakmadı.

Başkan Özdoğan, Müslümanlığı seçerek 'evet' diyen Kongolu geline bir ömür boyu mutluluk dileyerek, genç çifte Kuran’ıKerim, aile ilmihali ve Türk Bayrağı hediye etti. Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe evet diyen çiftin nikahını kıyan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, aileye bazı nasihatlerde bulunduktan sonra nikah cüzdanını geline takdim etti.

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