Kayseri´de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de metruk binada çıkan yangında, pitbull cinsi 2 köpek kurtarılarak, barınağa götürüldü.

30 Ağustos Mahallesi Seda Sokak'taki tek katlı metruk binada saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı binada çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Metruk ve eşya bulunmayan binada iple bağlı olan pitbull cinsi 2 köpek bulundu. Köpekler, yangında zarar görmeden kurtarılarak belediye barınağına götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-16 13:04:25



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