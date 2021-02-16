Lavanta bahçesinden ilk ürünler alındı

Kayseri Develi Belediyesinin ilçedeki tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örneklik teşkil etmesi için geçtiğimiz sene başlattığı lavanta üretiminde ilk ürünler alındı.

İlçeye bağlı Şıhlı Mahallesinde 25 bin metrekarelik alanda 9 bin fide ilkbaharda, 25 bin fide de sonbaharda dikim yapılan tarladan ilk hasat alındı. Yarı mamul halden tam mamul hale getirilerek kolonya ve sabun yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Belediyemize gelecek misafirlerimize ikram edeceğimiz ilk ürünlerimizi almanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah tarlamızın verimini daha da artırmak için gayretlerimiz devam edecek. Bu sene de ilk ekimi yaptığımız bahçemizin çiftçilerimize de örneklik teşkil etmesini ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

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