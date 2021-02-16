Kaymakam Murat Duru korona virüs aşısı oldu

Develi Kaymakamı Murat Duru Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takviminde sırasının gelmesiyle birlikte korona virüs aşısı oldu.

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Sağlık Bakanlığı'mızın belirlemiş olduğu aşı takvimi kapsamında sıramız geldi ve Covid19 aşımızı olduk. Aşımızı yapan Develi İlçe Sağlık Müdürümüze ve aşı ekibinde görevli sağlık çalışanı personelimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor, aşının hem şahsımız hem de aziz Milletimiz için şifa olmasını Mevlam’dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.